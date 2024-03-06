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13:41, 6 марта 2024Среда обитания

В аварийном доме на россиян рухнул сгнивший потолок

В Ульяновске потолок в аварийном доме рухнул за 6 лет до намеченного расселения

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители Ульяновска боятся оказаться под обломками ветхого дома. В одной из квартир уже рухнул потолок, и хозяева гадают, чье жилье окажется следующим, пишет «Комсомольская правда».

Запах мокрой штукатурки жильцы дома по улице Автозаводская заметили с первой оттепелью. На обоях образовались яркие подтеки.

Недавно дом 50-х годов постройки признали аварийным. Вид здания соответствует приобретенному статусу: фасад потрескался, оконные рамы покосились, потолок в подъезде провис, а крыша течет. Однако расселение намечено не раньше чем через шесть лет — в 2030 году.

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Временную жилплощадь жильцам не предлагают, а ремонт считают бессмысленным. Собственники беспокоятся, выдержат ли сгнившие перекрытия в их квартирах. Сдвинуть сроки переселения пообещали волонтеры Народного фронта.

Помогать с новыми квартирами жильцам аварийных домов не стремятся и в Ростове-на-дону. Так, жильцам рухнувшего дома выдали по десять тысяч рублей компенсации и призвали взять ипотеку. Гарантий, что пострадавших не выгонят из временного жилья, нет, отмечают горожане.

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      Виктория Клабукова
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