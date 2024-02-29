Россиянам из рухнувшего дома вместо нового жилья предложили взять ипотеку

В Ростове-на-Дону жильцам рухнувшего дома дали ₽10 тыс. и призвали взять ипотеку

В Ростове-на-Дону жильцам рухнувшего дома выдали по десять тысяч рублей компенсации и призвали взять ипотеку вместо предоставления нового жилья. Об этом предложении пишет «Газета.ru».

Родственница пострадавших, у которой в обрушившемся доме проживали родители и сестра, рассказала, что власти города выплатили им небольшие компенсации, а затем заварили двери в здание. Теперь жильцы не могут забрать из дома свои вещи, уточнила россиянка.

«Девочке одной вещи вынесли МЧС, так сказать, по знакомству, через окно. Остальные такой возможности не имеют. Администрация провела оценку жилья. Родители подают документы в суд с обжалованием, они сделали независимую оценку жилья», — рассказала женщина.

Россиянка отметила, что тем, у кого есть в собственности недвижимость, временное жилье не предоставили. По ее словам, мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил пострадавшим взять ипотеку, чтобы решить проблему. «Не факт, что весна придет и их не попросят освободить [временное] жилье», — добавила женщина.

Речь идет о пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, где вечером 27 января обрушилась стена. Здание отключили от газа, из него эвакуировали 95 человек. Дом был построен в 1963 году, а аварийным его признали еще в 2020-м.

Ранее жильцы проблемного дома пожаловались, что их переселили в квартиры с плесенью. По словам пострадавших, такая ситуация наблюдается на всем первом этаже в двух подъездах. Грибок может распространиться по всему дому, куда переселили 30 семей, предполагают ростовчане.