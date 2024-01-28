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07:26, 28 января 2024Среда обитания

В российском городе рухнула стена аварийного жилого дома, под угрозой весь подъезд. Версии властей и жильцов расходятся

В Ростове-на-Дону 95 жильцов эвакуировали из жилого дома из-за обрушения стены

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Ростове-на-Дону обрушилась cтена первого подъезда жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером субботы, 27 января, по адресу: улица Нариманова, дом 72/3. Из здания эвакуировали 95 человек, пострадавших нет. В министерстве уточнили, что дом отключен от газоснабжения. Местные жители показали последствия обрушения на видео.

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Здание признали аварийным еще в 2020 году

Как рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко, частично обрушившийся дом в Ростове-на-Дону был построен в 1963 году, его признали аварийным еще в 2020 году, тогда жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.

В то же время в беседе с «Известиями» жители дома утверждают, что альтернативное жилье им не предоставляли с самого начала признания здания аварийным. Одна из жительниц рассказала, что ей сказали ждать расселения до 2025 года. По ее словам, здание уже давно находилось в аварийном состоянии. В подвале текла вода, а с первого до третьего этажа сыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.

Сидели, ужинали. Услышали грохот, штукатурка с потолка начала сыпаться. И соседка бежит: "Нина, давайте бегите на улицу". Я говорю: "Что случилось?" А она: "Дом рухнет". А мы даже не могли в коридор выйти, потому что с потолка кирпичи падать начали

Нинажительница дома

В администрации российского города также сообщили, что существует угроза обрушения первого подъезда. На место происшествия прибыли спасатели, приехали два автобуса для оперативного размещения граждан. В Ворошиловском районе города на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложат жилье маневренного фонда.

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Прокуратура начала проверку по факту инцидента

Прокуратура Ростовской области начала проверку после частичного обрушения стены жилого дома. «При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков также сообщил, что власти могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе обрушения дома.

Он уточнил, что в многоквартирном доме официально зарегистрированы 247 человек, но на момент инцидента в здании находились 95 человек. Бодряков подчеркнул, что одним из важных вопросов на повестке является выделение средств из бюджета области для приобретения квартир собственникам жилья.

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      Марина Совина
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