В российском городе рухнула стена аварийного жилого дома, под угрозой весь подъезд. Версии властей и жильцов расходятся

В Ростове-на-Дону 95 жильцов эвакуировали из жилого дома из-за обрушения стены

В Ростове-на-Дону обрушилась cтена первого подъезда жилого пятиэтажного дома, жильцов эвакуировали. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером субботы, 27 января, по адресу: улица Нариманова, дом 72/3. Из здания эвакуировали 95 человек, пострадавших нет. В министерстве уточнили, что дом отключен от газоснабжения. Местные жители показали последствия обрушения на видео.

Здание признали аварийным еще в 2020 году

Как рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко, частично обрушившийся дом в Ростове-на-Дону был построен в 1963 году, его признали аварийным еще в 2020 году, тогда жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.

В то же время в беседе с «Известиями» жители дома утверждают, что альтернативное жилье им не предоставляли с самого начала признания здания аварийным. Одна из жительниц рассказала, что ей сказали ждать расселения до 2025 года. По ее словам, здание уже давно находилось в аварийном состоянии. В подвале текла вода, а с первого до третьего этажа сыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.

Сидели, ужинали. Услышали грохот, штукатурка с потолка начала сыпаться. И соседка бежит: "Нина, давайте бегите на улицу". Я говорю: "Что случилось?" А она: "Дом рухнет". А мы даже не могли в коридор выйти, потому что с потолка кирпичи падать начали Нина жительница дома

В администрации российского города также сообщили, что существует угроза обрушения первого подъезда. На место происшествия прибыли спасатели, приехали два автобуса для оперативного размещения граждан. В Ворошиловском районе города на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложат жилье маневренного фонда.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента

Прокуратура Ростовской области начала проверку после частичного обрушения стены жилого дома. «При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков также сообщил, что власти могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе обрушения дома.

Он уточнил, что в многоквартирном доме официально зарегистрированы 247 человек, но на момент инцидента в здании находились 95 человек. Бодряков подчеркнул, что одним из важных вопросов на повестке является выделение средств из бюджета области для приобретения квартир собственникам жилья.