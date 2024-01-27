Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:47, 27 января 2024Россия

В российском городе введут режим ЧС из-за обрушения жилого дома

Бодряков: в районе обрушения жилого дома в Ростове-на-Дону могут ввести режим ЧС

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

Власти могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе обрушения пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, передает ТАСС.

«Сейчас составляются списки по жителям, которым необходимо жилье маневренного фонда. В полночь проводит администрация города заседание КЧС, вводят режим ЧС по этому объекту», — объяснил Бодряков. Он уточнил, что в многоквартирном доме официально зарегистрированы 247 человек, но на момент инцидента в здании находились 95 человек, их всех эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.

Замгубернатора региона подчеркнул, что одним из важных вопросов на повестке является выделение средств из бюджета области для приобретения квартир собственникам жилья.

Жильцов дома на улице Нариманова эвакуировали после частичного обрушения стены в первом подъезде, позднее стало известно об угрозе обрушения всего подъезда. Ведется реагирование поисково-спасательных групп.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пограничники США встали на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

      СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

      Обнаружена опасность для астронавтов на Луне

      Хави покинет «Барселону» по окончании сезона

      «Барселона» впервые с 1963-го пропустила пять мячей на своем поле в Ла Лиге

      В российском городе введут режим ЧС из-за обрушения жилого дома

      В США раскрыли план Британии по урегулированию конфликта Израиля и ХАМАС

      Сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны Украины

      В США ответили на слова Лаврова насчет Украины

      В Петербурге в годовщину снятия блокады запустили праздничный салют

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше