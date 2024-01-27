В российском городе введут режим ЧС из-за обрушения жилого дома

Бодряков: в районе обрушения жилого дома в Ростове-на-Дону могут ввести режим ЧС

Власти могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе обрушения пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, передает ТАСС.

«Сейчас составляются списки по жителям, которым необходимо жилье маневренного фонда. В полночь проводит администрация города заседание КЧС, вводят режим ЧС по этому объекту», — объяснил Бодряков. Он уточнил, что в многоквартирном доме официально зарегистрированы 247 человек, но на момент инцидента в здании находились 95 человек, их всех эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал.

Замгубернатора региона подчеркнул, что одним из важных вопросов на повестке является выделение средств из бюджета области для приобретения квартир собственникам жилья.

Жильцов дома на улице Нариманова эвакуировали после частичного обрушения стены в первом подъезде, позднее стало известно об угрозе обрушения всего подъезда. Ведется реагирование поисково-спасательных групп.