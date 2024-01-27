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21:51, 27 января 2024Среда обитания

Стало известно об угрозе обрушения подъезда жилого дома в российском городе

Власти: угроза обрушения подъезда есть в 5-этажном жилом доме в Ростове-на-Дону

Угроза обрушения первого подъезда есть в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону, где ранее эвакуировали жильцов из-за обрушения стены. Об этом стало известно ТАСС от администрации российского города.

На место прибыл глава администрации района, представители отдела надзорной деятельности. Службы оповещены о происшествии, «ведется реагирование поисково-спасательных групп». Пострадавших нет, добавили власти.

Вечером в субботу, 27 января, в Ростове-на-Дону обрушилась стена первого подъезда жилого пятиэтажного дома. 80 жильцов эвакуировали.

Ранее в городе Рубцовске Алтайского края обрушилась стена жилого дома. Одна из несущих конструкций здания начала разваливаться еще в 2018-м году. Местные жители обвинили в случившемся управляющую компанию, которая отказалась обслуживать дом.

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      Марина Совина
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