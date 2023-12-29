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13:46, 29 декабря 2023Среда обитания

В российском городе рухнула стена жилого дома

В Рубцовске Алтайского края обрушилась стена жилого дома

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В городе Рубцовск Алтайского края обрушилась стена жилого дома. Хозяйки в момент происшествия в квартире не было, сообщает «Алтайская правда».

Дом был построен в 1948 году. Помимо возраста, на состоянии здания сказалась близость к железной дороге и автопутепроводу. По результатам экспертизы в 2010 году помещения библиотеки на первом этаже дома были признаны непригодными для использования. В южном крыле начали деформироваться несущие опоры. Прошел ремонт, но в 2013 году из-за аварийного состояния конструкций библиотеку закрыли. В 2018 году несущая колонна в подвале стала разваливаться, а часть здания, где размещался читальный зал, просела. По словам собственников, уже тогда администрация предлагала им покинуть квартиры и провести капремонт, но они не согласились. В 2021 году дом признали аварийным. Местные жители считают, что к этому привела халатность управляющих компаний (УК). Последняя из них вовсе отказалась обслуживать дом.

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Стена в однокомнатной квартире пострадавшей начала разрушаться еще в конце августа. Женщина стала добиваться от администрации компенсации ущерба и трат на переселение. Суд вынес решение в пользу собственницы, однако власти подали апелляцию. Пока судебный процесс затягивался, стена рухнула окончательно. Теперь уведомление о выселении получили все жильцы дома.

По информации главы города Дмитрия Фельдмана, всем жильцам возместят расходы на аренду временного жилья за счет средств местного бюджета. В данный момент работники управления по ЖКХ и экологии обследуют дом.

Ранее в Барнауле обрушилась стена многоквартирного дома 1949 года постройки. За год до инцидента здание признали аварийным.

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      Виктория Клабукова
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