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18:51, 28 марта 2023Среда обитания

В российском городе частично обрушилась стена признанного аварийным дома

В Барнауле частично обрушилась стена признанного аварийным дома 1949 года постройки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Барнауле у многоквартирного дома, который признали аварийным год назад, частично обрушилась стена. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Алтайского края.

Инцидент в российском городе произошел во вторник, 28 марта, в доме 1949 года постройки, расположенном по адресу проспект Ленина, 133. У двухэтажной постройки отслоилась кирпичная кладка стены. При этом, по данным администрации Барнаула, здание признали аварийным и подлежащим сносу в апреле 2022 года, однако в нем до сих пор проживают 24 жильца.

В результате инцидента пострадавших нет. На место происшествия приехали прокурор, начальник органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула, представители администрации района, а также работники комитета города по ЖКХ. Проводится проверка, в рамках которой будет установлено, насколько хорошо работала управляющая компания и выполнялись ли обязанности по содержанию имущества. На состоявшемся заседании по чрезвычайным ситуациям жильцов аварийного дома приняли решение переселить.

В марте жильцы аварийных домов в городе Покров Владимирской области пожаловались на местные власти. По их словам, они долгое время ожидают переселения, однако администрация предлагает им вместо новых квартир, положенных по закону, несоразмерные денежные выплаты или жилье в плохом состоянии.

Полина Кислицына
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