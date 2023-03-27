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13:58, 27 марта 2023Среда обитания

Жильцы аварийных домов в российском городе пожаловались на власти

«Известия»: жильцы аварийных домов во Владимирской области пожаловались на власти

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Жильцы аварийных домов в городе Покров Владимирской области пожаловались на местные власти. Россияне долгое время ожидают переселения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По закону проживающим в аварийных зданиях гражданам положены новые квартиры. Вместо них жителям российского города предлагают несоразмерные денежные выплаты или жилье в плохом состоянии.

Следственный комитет проведет проверку по факту обращения. Делом займется председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее в марте гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов заявил, что в аварийных домах проживают 1,3 миллиона россиян. По его словам, в стране признают аварийными 2-2,5 миллиона квадратных метров жилья. Чтобы компенсировать подобный объем, ежегодно требуется от 176 до 220 миллиардов рублей. В 2023 году правительство планирует направить на решение вопроса 196 миллиардов. В 2022 году новое жилье получили 193 тысячи россиян, в 2023-м его могут предоставить почти 140 тысячам граждан.

Александра Качан
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