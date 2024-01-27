Прокуратура начала проверку после обрушения стены дома в российском городе

Прокуратура начала проверку из-за обрушения стены жилого дома в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения стены жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Ростовской области.

«При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

Вечером в субботу, 27 января, в Ростове-на-Дону обрушилась стена первого подъезда жилого пятиэтажного дома. 80 жильцов эвакуировали. В администрации российского города сообщили, что существует угроза обрушения первого подъезда.

Дом признали аварийным еще в 2020 году, тогда жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они не согласились, уточнил глава администрации города Алексей Логвиненко.