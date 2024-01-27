Раскрыты подробности о частичном обрушении дома в российском городе

Логвиненко: обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году

Частично обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным еще в 2020 году, тогда жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но все они ответили отказом. Подробности инцидента раскрыл глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

Дом номер 72/3 по улице Нариманова был построен в 1963 году. После частичного обрушения стены первого подъезда на место случившегося прибыли спасатели, приехали два автобуса для оперативного размещения жителей.

«Эвакуировано 95 человек. В настоящее время в Ворошоловском районе на базе 82-ой школы организован

пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», — написал Логвиненко.

Глава администрации также анонсировал внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, оно состоится в полночь.

Ранее в селе Антоновка Белгородской области украинский дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Оказались повреждены крыша, окно, забор, линия газоснабжения и автомобиль, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.