Дрон-камикадзе ВСУ сбросил взрывное устройство на российское село

Гладков: ВСУ атаковали село Антоновка взрывным устройством с дрона-камикадзе

Российское село Антоновка в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник сбросил взрывное устройство с дрона-камикадзе на частный жилой дом, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль», — уточнил Гладков. По его словам, на месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы.

Также губернатор Белгородской области анонсировал подворовой обход, который пройдет в светлое время суток.

Днем 27 января атаке со стороны Украины дважды подверглось другое село в Белгородской области — Новая Таволжанка. Нападение также было совершено с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет.