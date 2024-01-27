Дрон-камикадзе ВСУ сбросил взрывное устройство на российское село
Российское село Антоновка в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник сбросил взрывное устройство с дрона-камикадзе на частный жилой дом, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль», — уточнил Гладков. По его словам, на месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы.
Также губернатор Белгородской области анонсировал подворовой обход, который пройдет в светлое время суток.
Днем 27 января атаке со стороны Украины дважды подверглось другое село в Белгородской области — Новая Таволжанка. Нападение также было совершено с помощью дронов-камикадзе, пострадавших нет.