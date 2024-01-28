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00:29, 28 января 2024Среда обитания

Дом с обрушившейся стеной в российском городе показали на видео

5-этажный жилой дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону показали на видео

Пятиэтажный жилой дом на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, стена которого обрушилась вечером в субботу, 27 января, показали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

На видео запечатлены разрушения, а также прибывшие на место машины экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 80 жильцов дома эвакуировали. В администрации российского города сообщили, что существует угроза обрушения первого подъезда.

Дом признали аварийным еще в 2020 году, тогда жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они не согласились, уточнил глава администрации города Алексей Логвиненко. Прокуратура начала проверку.

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      Марина Совина
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