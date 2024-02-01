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15:32, 1 февраля 2024Среда обитания

Жителей рухнувшего дома переселили в квартиры с плесенью

Жителей Ростова-на-Дону переселили из рухнувшего дома в жилье с плесенью

Фото: Louis Reed / Unsplash

Житель Ростова-на-Дону пожаловался на плесень в квартире, куда его переселили из рухнувшего дома. Об этом сообщает портал «Ростовская область сегодня».

Обильный грибок, разросшийся на обоях в жилых комнатах, мужчина снял на камеру. По его словам, такая ситуация наблюдается на всем первом этаже в двух подъездах. Плесень может распространиться по всему дому, куда переселили 30 семей, обеспокоен ростовчанин.

В местной администрации, однако, эти сведения опровергают. В городском центре по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом журналистам ответили, что на видео была снята квартира, временно отведенная под вещи переселенных горожан. В данный момент имущество новых жильцов перенесли в другую квартиру. Все помещения, предназначенные для проживания, убраны, подключены к коммуникациям и отапливаются. Плесени в них нет, рассказали в организации.

Жилой многоквартирный дом в Ростове-на-Дону обрушился вечером 27 января. Было эвакуировано 95 жильцов. Дом был построен в 1963 году. Аварийным его признали еще в 2020-м. Тогда же, по словам главы администрации, жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но все отказались. Жители дома утверждают, что альтернативное жилье им не предоставляли.

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      Виктория Клабукова
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