Додик заявил, что европейцы стремятся сделать из ЕС военный союз

Европейские чиновники планируют сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения. Они сохраняют перед собой четкую цель — создать стратегические опорные пункты для давления на России, рассказал об этом председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, пишет ТАСС.

По его словам, европейцы продолжают руками Украины вести войну против России. Сейчас ЕС пытаются распространить свое влияние на Молдавию, Армению и другие направления.

«Киев давно постигло бы поражение, если бы не воинственные намерения Евросоюза и его отживших элит, которые пытаются сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения», — посетовал политик.

Ранее Додик рассказал, что Босния и Герцеговина столкнулась с требованием от Европы ввести визы для российских граждан. В ответ он отметил, что власти страны не позволят принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ.

До этого стало известно, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвизового режима с республикой.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что Европейский союз хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться.