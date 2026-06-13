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05:18, 13 июня 2026Мир

Додик уличил страны Евросоюза в одном действии против России

Додик заявил, что европейцы стремятся сделать из ЕС военный союз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Reuters

Европейские чиновники планируют сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения. Они сохраняют перед собой четкую цель — создать стратегические опорные пункты для давления на России, рассказал об этом председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, пишет ТАСС.

По его словам, европейцы продолжают руками Украины вести войну против России. Сейчас ЕС пытаются распространить свое влияние на Молдавию, Армению и другие направления.

«Киев давно постигло бы поражение, если бы не воинственные намерения Евросоюза и его отживших элит, которые пытаются сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения», — посетовал политик.

Ранее Додик рассказал, что Босния и Герцеговина столкнулась с требованием от Европы ввести визы для российских граждан. В ответ он отметил, что власти страны не позволят принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ.

До этого стало известно, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвизового режима с республикой.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что Европейский союз хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться.

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