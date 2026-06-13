Европа потребовала от одной страны ввести визы для россиян

Додик: Европа потребовала от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян

Босния и Герцеговина столкнулась с требованием от Европы ввести визы для российских граждан. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ. Боснии и Герцеговины нет без сербов. А сербы говорят: визы для российских граждан вводиться не будут», — заявил политик. Он подчеркнул, что введения визового режима для россиян некоторые силы добиваются уже не первый год.

Додик добавил, что подобные требования, помимо России, распространяются и на граждан Китая и ряда других стран.

«Почему мы не можем иметь хороших отношений с Россией, с Китаем? Республика Сербская ни в коем случае не позволит [ввести визы]. Даже если это будет означать, что нас попытаются наказать. Посмотрим, как все будет», — заключил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвизового режима с республикой. Причиной может быть недовольство ЕС тем, что Москва и Тбилиси почти подошли к восстановлению прямых дипломатических отношений, заявил политолог Иван Мезюхо.