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05:30, 13 июня 2026Бывший СССР

Появилось видео поражения моста в Харьковской области 43 российскими дронами

43 дрона ВС России поразили мост в Харьковской области, удар сняли на видео
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В Харьковской области 43 FPV-дрона Вооруженных сил (ВС) России поразили мост. Уничтожение объекта сняли на видео, запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«БПЛА один за другим бьют по опорам моста через речку Нитрус в районе села Андреевка», — говорится в публикации.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.

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