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05:06, 13 июня 2026Мир

Дмитриев обратился к сыну Байдена с неожиданной просьбой по Украине

Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции его семьи на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah Beier / Reuters

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байдена Хантера рассказать о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях и нарушениях, связанных с газодобывающей компанией Burisma. В последней родственник политика в 2014-2019 годах был членом советов директоров, указал Дмитриев в соцсети X.

«Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления — очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и "10 процентов для большого парня"», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев призвал Хантера сделать это, поскольку соцсеть «X и весь мир ждут». Так он оценил пост сына Байдена, в котором тот заявил, что ни один демократ в этом столетии не выигрывал выборы президента США «без Байдена в бюллетене».

Ранее Хантер Байден в интервью журналистке Кандис Оуэнс заявил, что был «деградировавшим крэковым наркоманом». При этом сын экс-президента США заверил, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

В апреле сообщалось, что Байден взял в долг 17 миллионов долларов и уехал из страны. На него подали в суд его бывшие адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP. Компания в иске утверждает, что Хантер Байден не оплатил счета на сумму, «значительно превышающую 50 000 долларов».

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