Популярная блогерша назвала странные экспонаты из музея подарков в Северной Корее

Блогершу Наташу Гасанханову впечатлил музей подарков северокорейским лидерам в КНДР

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова рассказала, что посетила Международную выставку дружбы в КНДР, известную как музей подарков северокорейским лидерам. Впечатлениями от поездки она поделилась в выпуске шоу «Самый хороший подкаст», доступном в «VK Видео».

Гасанханова назвала суперсмешными и странными экспонаты, выставленные в этом комплексе. «Например, рюмки от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко или там, я не знаю, сабля от [президента России Владимира] Путина. Я именно так в детстве представляла музей "Поле чудес", клянусь», — заявила она.

По словам блогерши, во время поездки она узнала, что отправить подарок главе КНДР может практически любой человек. Как отметила Гасанханова, для этого нужно обратиться в посольство страны. «Нужно объяснить, почему вы хотите подарить [подарок главе КНДР], кто вы такие, и они примут», — сказала она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, назвал КНДР самой безопасной. Он также отметил, что у россиян есть возможность посетить Северную Корею.