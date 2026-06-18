Посетивший все страны мира Артемий Лебедев назвал самую безопасную

Блогер Артемий Лебедев назвал КНДР самой безопасной в мире страной

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, назвал КНДР самой безопасной. Мнением он поделился в ролике, опубликованном в «VK Видео».

Комментируя новость об экономическом буме в КНДР, Лебедев отметил, что у людей с российским паспортом есть возможность посетить Северную Корею. «Можно спокойно прилететь, и это самая безопасная страна на свете», — заявил он.

Лебедев также назвал «говноновостями» и «залипухой» статьи в СМИ, в которых рассказывается о тяжелых условиях жизни и казнях в КНДР. По его словам, такие публикации не имеют отношения к реальности.

Ранее о путешествии в Северную Корею рассказала российская блогерша Наташа Гасанханова. После этой поездки она ощутила, что не имеет права жаловаться на жизнь.