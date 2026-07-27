Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:06, 27 июля 2026Наука и техника

Украину предупредили об ударах по Киеву из Ирана

Дальности ракет Kheybar Shekan, Fattah и Emad достаточно для удара из Ирана по Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Дальности имеющихся в распоряжении Тегерана баллистических ракет достаточного для удара Ирана по Украине. О возможном ответе Тегерана на удар Киева по иранскому кораблю в Каспийском море предупреждает Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что дальности запускаемой с территории Украины ракеты «Фламинго», составляющей 3000 километров, которая в публикации называется украинской, достаточно для удара Киева по Ирану.

«Со стороны Ирана достать до Украины могут баллистические ракеты средней дальности семейства Kheybar Shekan (дальность до 1450–2000 километров), Fattah или Emad/Ghadr», — говорится в публикации.

Там отмечается, что расстояние от базы Тебриз в Иране до Киева составляет около 1800 километров.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее президент Украина Владимир Зеленский обвинил Иран и Северную Корею в нападении на страну.

Также в июле Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ
    Ушедший из России автогигант впал в пессимизм
    Долина похвасталась подаренной ей квартирой
    С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей
    В России резко подешевели несколько машин китайских производителей
    Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026
    Самый привлекательный родственник короля Карла III сделал предложение девушке
    В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности
    Украину предупредили об ударах по Киеву из Ирана
    Российский командир отвлек на себя украинский дрон и ценой жизни спас подчиненных на СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok