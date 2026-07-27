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12:02, 27 июля 2026 (обновлено: 12:10, 27 июля 2026)Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала слова «адоглет»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала новое странное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Шифровка прозвучала в эфире так называемого радио Судного дня в после четырехдневного перерыва в 11:39 по московскому времени. Она содержала слово «адоглет». Слово до сих пор не встречалось в передачах УВБ-76.

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УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

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