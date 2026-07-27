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11:54, 27 июля 2026 (обновлено: 12:18, 27 июля 2026)Экономика

В России начали закрываться гостиницы

«Ъ»: Число ликвидированных гостиниц в России в 2026 году взлетело на 21,8 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого полугодия в России ликвидированы 2,13 тысячи организаций, занимавшихся предоставлением гостиничных и санаторно-курортных услуг, что на 21,8 процента выше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с тем число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) упало на 5,6 процента, до 3,09 тысячи. В результате общее число участников отрасли за год по состоянию на начало июля выросло на 2,9 процента, до 42,47 тысячи, в то время как в 2025 году прирост составлял 4,5 процента.

Охлаждение началось на фоне снижения спроса на услуги. По оценке «Островка», в январе-июне доля внутренних направлений в общей структуре спроса упала с 84 процентов в прошлом году до 81 процента. На сокращение и повлияло падение въездного туризма из-за массовой отмены рейсов, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке.

В Москве, по данным IBC Real Estate на основе данных Hotel Advisors, загрузка отелей уменьшилась на два процентных пункта, до 69 процентов. Хуже всего приходится люксовым отелям, загрузка которых потеряла сразу 8 процентных пунктов, опустившись до 42 процентов.

Партнер CMWP Марина Усенко также напомнила, что в городе снизилось число крупных деловых и политических мероприятий, из-за чего поток деловых туристов в столице упал на 12 процентов.

Ранее сообщалось, что начало 2026 года стало для российского ресторанного рынка худшим за последние 25 лет, причем в крупных городах падение наиболее значительное.

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