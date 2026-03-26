Начало года назвали худшим для ресторанного рынка России за 25 лет

«Ъ»: Начало 2026 года стало худшим для российского общепита за последние 25 лет

Российский ресторанный рынок столкнулся с худшим за последние 25 лет началом года, причем в крупных городах падение стало наиболее значительным. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в столице количество покупок сократилось на 12 процентов, а во втором по величине городе страны — Санкт-Петербурге — на 8 процентов. В целом с 1 января по 23 марта количество чеков в стране упало на три процента. Операторы общепита подтверждают снижение трафика.

Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин указал, что у многих ресторанных сетей трафик упал на 10-15 процентов, а у некоторых — на 30-40 процентов.

Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный говорит о сокращении трафика на 10-20 процентов. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук сообщил о падении числа чеков на 10-12 процентов, что стало худшим результатом за все десять лет существования компании.

По мнению основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, главной причиной негативной динамики, наблюдающейся абсолютно во всех сегментах рынка, стало фронтальное падение реальных доходов населения, начавшееся еще летом. А поскольку цены продолжают расти, граждане «немножечко зажались» в расходах, уверен он.

На этом фоне рестораторы активно закрывают заведения. Например, у «Шоколадницы» в Москве прекратили работу 20 точек, у Rostic’s — 25, а у «Якитории» — восемь. Покинули рынок «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню» и многие другие.

В сервисе «Контур.Фокус» подсчитали, что число ликвидаций заведений в сфере общепита в январе-феврале выросло на 29 процентов в годовом выражении, а вот число заявок на открытие новых точек, по данным Businessmens.ru, упало на 47,5 процента.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина отмечает, что в стремлении сохранить заведение рестораторы идут на снижение доли низкодоходных позиций и делают акцент на более популярных блюдах. Основатель Zemskiy Group Владислав Земский объяснил, что раньше доходность ресторанного бизнеса составляла 20-25 процентов, а теперь — 10-15 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года средний чек россиян в барах вырос на один процент, что более чем в пять раз меньше, чем официальная инфляция.