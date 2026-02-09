Россияне стали больше тратить в барах

«Атол»: В 2025 году средний чек россиян в барах вырос на один процент

В 2025 году средний чек россиян в барах вырос на один процент. О том, что граждане стали больше тратить в таких заведениях, со ссылкой на данные компании «Атол» сообщает РИА Новости

Средние траты в барах выросли до 809 рублей, отмечают аналитики.

Помимо трат в заведениях, в компании сравнили расходы на алкоголь в несетевой рознице. Выяснилось, что пиво стало самым популярным напитком — в прошедшем году оно обеспечило большую половину (59 процентов) продаж при среднем чеке в 151 рубль за бутылку.

Как отметили ранее эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в конце декабря 2025-го количество чеков в барах и ресторанах по всей России и в Москве сократилось на 5 и 9 процентов соответственно. Средний чек вырос на 13 процентов в обоих случаях, что в два раза выше официального уровня инфляции.

Снижение трафика в заведениях общественного питания также зафиксировали и в Focus Technologies. Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин назвал декабрь самым провальным месяцем года.

Главной причиной закрытия ресторанов в стране назвали рост рынка готовой еды. Как заявил Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов, магазины, прежде не работавшие как общепит, тоже открыли у себя столики, и теперь потребитель перекусывает там, а не в кафе. Также сказывается доставка супермаркетами готовой еды домой.