Россияне стали отказываться от баров и ресторанов

«Ъ»: Трафик в барах и ресторанах в России упал при росте среднего чека на 13 %

В период с 1 по 20 декабря количество чеков в барах и ресторанах по всей России и в Москве сократилось на 5 и 9 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» пишет «Коммерсантъ».

Средний чек вырос на 13 процентов в обоих случаях, что в два раза выше официального уровня инфляции, но соответствует наблюдаемой.

Снижение трафика в заведениях общественного питания зафиксировали и в Focus Technologies. Данные также подтверждают опрошенные изданием рестораторы. Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин назвал декабрь самым провальным месяцем года.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук согласился с тем, что спад в декабре гораздо заметнее, чем в прошлые годы. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный предположил, что желания посещать общепит у граждан не наблюдается из-за отсутствия новогоднего настроения.

Вместе с тем показатели у заведений в категории фастфуда только растут. Количество чеков с 1 по 20 декабря увеличилось в России на 8 процентов, а в Москве — на 6. Средний чек поднялся на 11 и 10 процентов соответственно.

Ранее глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев предположил, что тенденция говорит о корректировке потребительского поведения из-за падения доходов.