13:35, 13 ноября 2025Экономика

Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Посещаемость классических кафе и ресторанов в Москве падает, хотя выручка растет из-за повышения среднего чека на 16 процентов. С января по октябрь результаты по сравнению с тем же периодом прошлого года изменились на минус пять процентов и плюс девять процентов соответственно. Об этом со ссылкой на подсчеты Focus Technologies сообщает «Коммерсантъ».

Одновременно на три процента выросло количество покупателей в заведениях фастфуда, так что при повышении среднего чека на 12 процентов выручка поднялась на 16 процентов.

Подсчеты «Чек Индекса» дают сравнимые результаты. Падение трафика у ресторанов и баров составляет три процента, у кафе и столовых — один процент, а заведения фастфуда принимают на четыре процента больше клиентов. В целом по России наблюдается похожая динамика.

Сами крупные сети фастфуда подтверждают динамику трафика. Они указывают на то, что потребители выбирают предсказуемость по цене и качеству, а развитие доставки поддерживает спрос на высоком уровне.

Глава направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев считает, что зафиксированная тенденция говорит о корректировке потребительского поведения из-за падения доходов. Помимо посещения точек фастфуда, россияне активнее покупают готовую еду в магазинах.

В свою очередь, гендиректор RestCon Елена Перепелица полагает, что рост посещаемости точек общепита вряд ли возможен, так как к этому нет экономических предпосылок.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь средний чек на покупку электроники в России упал на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а самым популярным форматом для открытия новых магазинов стали жесткие дискаунтеры, которые также называют магазинами для бедных. В обоих случаях эксперты связывают тенденцию со снижением покупательной способности россиян.

