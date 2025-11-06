Россияне полюбили дешевую электронику

«Ведомости»: Средний чек на покупку электроники в РФ упал на 20 процентов за год

С января по сентябрь 2025 года средний чек на покупку электроники в России составил 55,4 тысячи рублей, что на 20 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные сервиса CDEK.Shopping пишут «Ведомости».

Крупнейший оператор фискальных данных страны «Платформа ОФД», в свою очередь, подсчитал, что медианная цена на рынке электроники и предметов бытовой техники за три квартала упала на восемь процентов — до 8,34 тысячи рублей.

Участники рынка, в частности, отмечают увеличение продаж планшетов из самой низкой ценовой категории 10-15 тысяч рублей и падение средней цены на этот класс устройств.

По данным «Марвел-дистрибуции», рынок ноутбуков сократился на 15 процентов в единицах и 19 процентов в денежном выражении, что свидетельствует о том, что покупатели выбирают более дешевую технику. В смартфонах тенденция носит иной характер: падение продаж на 43 процента в штуках в первом полугодии сопровождалось снижением на 41 процент в деньгах, то есть вместо приобретения дешевых моделей россияне вообще отказывались от покупки новых устройств.

В целом в 2025 году заметен тренд на снижение покупок в непродовольственных категориях, поскольку люди откладывают приобретение дорогостоящих товаров или не имеют на это средств. Как полагают в IT-холдинге Fplus, такая ситуация связана с высокой ключевой ставкой, дающей возможность для выгодных инвестиций в сберегающие инструменты.

Ранее сообщалось, что на фоне падения покупательской способности, то есть отсутствия у граждан денег, рост цен на одежду и обувь существенно замедлился. Тем не менее с нового года эксперты ожидают внеочередного подорожания из-за роста налогов и таможенных платежей.