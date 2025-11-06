В России заметили падение роста цен на одежду

«Ъ»: Рост цен на одежду и обувь в России замедлился до уровня общей инфляции

В последние три года цены на одежду и обувь в России по скорости роста опережали общую инфляцию, но в последнее время замедлились до ее уровня. Об этом со ссылкой на оценки величины среднего чека пишет «Коммерсантъ».

Аналитики сервиса «МойСклад» подсчитали, что в январе-сентябре стоимость одной покупки одежды поднялась на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а обуви — на шесть процентов. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» указывает, что за тот же период средний чек на одежду и обувь вырос на 5 процентов.

Общая инфляция на конец октября составила 8,13 процента, по оценке Минэкономики. При этом Росстат утверждает, что январе-сентябре этого года цены на одежду и белье выросли на 2,7 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, а на обувь — на 2,4 процента.

Как отмечают в «МойСклад», в прошлые годы одежда и обувь дорожали гораздо быстрее. Так, в 2023-м цены на увеличились на 8 процентов и 29 процентов соответственно, а в 2024-м — на 15 и 17 процентов.

Эксперты связывают замедление роста цен с общим охлаждением спроса, что связано с падением покупательской способности, то есть отсутствием у граждан денег на одежду и обувь. Кроме того, заметил президент Baon Илья Ярошенко, повышение курса рубля в начале года и его дальнейшая стабильность положительно сказалась на ценовой динамике. Впрочем, он указывает, что в 2026 году бизнес ожидает рост налогов и таможенных платежей, что должно снова ударить по стоимости одежды и обуви.

Спецификой российского рынка в материале называется вымывание среднего сегмента. По оценке Fashion Consulting Group (FCG), если в 2020 году на него приходилось 30-35 процентов рынка, то в 2025-м — 15-17. Покупатели уходят либо в массмаркет, в первую очередь обращая внимание на цены, либо в «доступный премиум».

Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения ситуации с доходами рост количества покупок в продуктовых магазинах замедлился, а число точек, работающих в формате жесткого дискаунтера, начало стремительно расти.