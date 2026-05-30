В Эстонии установили первые средства защиты от дронов

ERR: Эстония поставила на восточной границе первые средства защиты от дронов

В Эстонии установили первые устройства защиты от дронов на границе. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В разговоре с агентством министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что первые средства защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поставили на восточной границе страны. «Первые устройства установлены и работают», — отметил Таро.

По информации ERR, средства защиты поставили на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии. Системы занимаются обнаружением и мониторингом дронов. В настоящий момент полиция и пограничные службы занимаются закупкой оборудования для следующих участков границы. По оценкам Игоря Таро, средства обеспечения защиты могут стоить бюджету 500 миллионов евро.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в Галаце беспилотник летел с территории Украины. Дан предположил, что дрон изменил траекторию из-за работы ПВО.