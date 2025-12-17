Реклама

Экономика
15:26, 17 декабря 2025Экономика

Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума за 10 месяцев

Инфляционные ожидания россиян выросли в декабре до 13,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Инфляционные ожидания россиян выросли в декабре до 13,7 процента при 13,3 процента в ноябре и 12,6 процента в октябре. Об этом со ссылкой на результаты опроса «инФОМ» сообщает Центробанк.

Таким образом, показатель, став максимальным за 10 месяцев, вернулся к уровням февраля, когда ключевая ставка составляла 21 процент годовых. Выше за последние два года он был только в декабре 2024-го (13,9 процента) и в январе 2025-го (14 процентов).

При этом уровень наблюдаемой инфляции остался в пределах 14,5 процента, как и в предыдущем месяце. Оценки годовой наблюдаемой инфляции у респондентов, имеющих сбережения, и тех, у кого их нет, выросли с ноября на 0,2 процентных пункта, до 13,1 и 15,6 процента соответственно.

Инфляционные ожидания населения являются одним из ключевых факторов, принимаемых во внимание при решении по ключевой ставке. Его Центробанк в последний раз в текущем году озвучит 19 декабря. После публикации пресс-релиза руководство регулятора проведет в 17:00 пресс-конференцию.

