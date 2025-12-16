Банк России перенес начало пресс-конференции по ключевой ставке

Пресс-конференция руководства ЦБ РФ состоится 19 декабря в 17.00, а не в 15.00

Банк России заявил о переносе пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина, которая состоится 19 декабря, на 17.00. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Пресс-конференция, посвященная итогам совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике, обычно проводится в 15.00, спустя полтора часа после публикации пресс-релиза о решении по поводу ключевой ставки, но в этот раз время ее начала изменили.

В тот же день, начиная с 12.00 состоится совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В прошлом году она также прошла 19 декабря и продлилась 4 часа 27 минут.

В пятницу от ЦБ ждут уменьшения размера ключевой ставки на фоне замедления темпов роста цен в стране. Банк России начиная с июня четыре раза подряд снизил показатель, доведя его с 21 до 16,5 процента годовых. Наиболее вероятным считается вариант того, что 19 декабря ставку опустят до 16 процентов.