Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:58, 16 декабря 2025Экономика

Банк России перенес начало пресс-конференции по ключевой ставке

Пресс-конференция руководства ЦБ РФ состоится 19 декабря в 17.00, а не в 15.00
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России заявил о переносе пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина, которая состоится 19 декабря, на 17.00. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Пресс-конференция, посвященная итогам совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике, обычно проводится в 15.00, спустя полтора часа после публикации пресс-релиза о решении по поводу ключевой ставки, но в этот раз время ее начала изменили.

В тот же день, начиная с 12.00 состоится совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В прошлом году она также прошла 19 декабря и продлилась 4 часа 27 минут.

В пятницу от ЦБ ждут уменьшения размера ключевой ставки на фоне замедления темпов роста цен в стране. Банк России начиная с июня четыре раза подряд снизил показатель, доведя его с 21 до 16,5 процента годовых. Наиболее вероятным считается вариант того, что 19 декабря ставку опустят до 16 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Трампу указали на его ошибки в оценке индийской экономики

    Минобороны России сделало заявление о ситуации в Купянске. Что там происходит?

    В России высказались об альтернативе вступления в НАТО для Украины

    FPV-дрон «Рубикона» сбил украинский БПЛА в воздухе и это попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok