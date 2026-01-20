Назван главный виновник массового закрытия московских ресторанов

Ресторанный омбудсмен Миронов: Рестораны в Москве закрываются не из-за НДС

Одна из причин того, что в столице России становится все меньше ресторанов — рост рынка готовой еды. Об этом заявил Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Его процитировало издание «Подъем».

Комментируя новость о том, что всего за 20 дней в Москве перестали работать 45 популярных заведений, он отметил, что в 2024 году продажи готовой еды в супермаркетах достигли рекордного триллиона рублей. В 2025 году речь шла примерно о полутора триллионах, а к 2030 году, возможно, будет достигнута отметка 4,5 триллиона. Иными словами, магазины, прежде не работавшие как общепит, тоже открыли у себя столики, и теперь потребитель перекусывает там, а не в кафе. Плюс сказывается доставка супермаркетами готовой еды домой.

«Сегодня нет никакого закона, препятствующего магазинам так работать. Более того, у них другие издержки и себестоимость. На рестораны действует очень жесткий СанПиН, но эти правила не распространяются на магазины — они могут торговать готовой едой гораздо проще», — констатировал Миронов.

К числу других факторов, работающих на закрытие ресторанов, он отнес нехватку сотрудников и переход потребителей из среднего ценового сегмента в «более демократичный». Общепит страдает от дефицита кадров, который в числе прочего связан с отсутствием необходимого количества мигрантов.

«Их стало меньше по разным причинам, а те, кто есть, предпочитают работать в такси и курьерами», — пояснил Миронов.

Нехватка сотрудников оборачивается падением качества обслуживания. Кроме того, многие рестораны сократили свои учебные программы для официантов. В то же время повышение налога на добавленную стоимость не сыграло в закрытии ресторанов «вообще никакой роли».

По прогнозам, в 2026 году рискуют закрыться не менее 465 столичных баров и ресторанов. Эта отрасль столкнулась с проблемами еще во второй половине 2024 года из-за спада спроса.