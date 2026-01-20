Стало известно о массовом закрытии столичных баров и ресторанов

Москву накрыла крупнейшая со времен пандемии волна закрытий баров и ресторанов

Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии, пишет Baza. Как стало известно Telegram-каналу, уже в январе в городе прекратили работу сразу 45 заведений общепита, среди которых «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy.

По словам побеседовавшей с журналистами главы департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, всего в этом году могут закрыться не менее 465 столичных баров и ресторанов, тогда как, согласно приведенным в публикации данным, даже в 2020-м с рынка ушли только 455 заведений.

Как рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий, проблемы в отрасли начались еще во второй половине 2024 года из-за спада спроса, поскольку многим посещение ресторанов стало не по карману. В 2025-м проблемы дополнились увеличением расходов самих заведений, в том числе в связи с ростом цен поставщиков на фоне повышения НДС. К повышению расходов клиенты тоже в большинстве своем не готовы, в итоге «маржа ресторанов и баров сжимается до минимума, и они вынуждены закрываться», говорится в материале.

По данным исследования проекта «Контур.Фокус», которые приводят «Известия», всего за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тысячи предприятий общепита, что почти на 10 процентов больше, чем в 2024-м.

«На рынке довольно много концепций, которые держатся из последних сил. Заведения какое-то время накапливают убытки в надежде на сезонный спрос. Но если его не произойдет, а в этом году мы ожидаем именно этого, закрываться придется. Потребитель сегодня массово переключается на сегмент готовой еды», — отмечала ранее соучредитель ресторанов «Ян Примус» Яна Юнгина, которую цитировала «Лента.ру».