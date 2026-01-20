Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:27, 20 января 2026Экономика

Стало известно о массовом закрытии столичных баров и ресторанов

Москву накрыла крупнейшая со времен пандемии волна закрытий баров и ресторанов
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии, пишет Baza. Как стало известно Telegram-каналу, уже в январе в городе прекратили работу сразу 45 заведений общепита, среди которых «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, the toy.

По словам побеседовавшей с журналистами главы департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, всего в этом году могут закрыться не менее 465 столичных баров и ресторанов, тогда как, согласно приведенным в публикации данным, даже в 2020-м с рынка ушли только 455 заведений.

Как рассказал ресторатор Дмитрий Левицкий, проблемы в отрасли начались еще во второй половине 2024 года из-за спада спроса, поскольку многим посещение ресторанов стало не по карману. В 2025-м проблемы дополнились увеличением расходов самих заведений, в том числе в связи с ростом цен поставщиков на фоне повышения НДС. К повышению расходов клиенты тоже в большинстве своем не готовы, в итоге «маржа ресторанов и баров сжимается до минимума, и они вынуждены закрываться», говорится в материале.

По данным исследования проекта «Контур.Фокус», которые приводят «Известия», всего за прошлый год в России было ликвидировано 35,4 тысячи предприятий общепита, что почти на 10 процентов больше, чем в 2024-м.

«На рынке довольно много концепций, которые держатся из последних сил. Заведения какое-то время накапливают убытки в надежде на сезонный спрос. Но если его не произойдет, а в этом году мы ожидаем именно этого, закрываться придется. Потребитель сегодня массово переключается на сегмент готовой еды», — отмечала ранее соучредитель ресторанов «Ян Примус» Яна Юнгина, которую цитировала «Лента.ру».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

    Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

    Два российских подростка решились на теракт ради денег

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Российский фондовый рынок перешел к снижению

    Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

    Россия снизила закупки одного китайского девайса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok