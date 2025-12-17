В России предсказали сокращение числа ресторанов

Эксперты ждут закрытия 15 процентов ресторанов из-за дарксторов и готовой еды

В 2026 году количество новых заведений общепита в России может вырасти на 3–10 процентов, а может и сократиться из-за негативной рыночной конъюнктуры. Закрытие части ресторанов предсказали участники рынка, их комментарии есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первую половину 2025-го число регистраций новых заведений упало на 15,2 процента.

«Важную роль сыграла ключевая ставка — увеличение ставки делает кредиты менее доступными, что ограничивает возможности для запуска бизнеса. Еще одним серьезным вызовом стали операционные издержки: рост аренды, увеличение фонда оплаты труда (ФОТ), рост закупочных цен. Как показало наше исследование, 23 процента предпринимателей назвали рост закупочных цен одной из главных проблем отрасли», — отмечает Леонид Довбенко, предприниматель и основатель сервиса DocsInBox.

Ситуацию осложняет падение потребительского спроса на фоне снижения реальных доходов. По словам СРО «Много Лосося» Александра Чернова, население вынуждено оптимизировать расходы, отказываясь от посещения ресторанов. Так в этом году количество покупок в заведениях общепита впервые упало на три процента.

Как отмечают эксперты, спад числа новых заведений говорит о закончившемся этапе легкого освоения рынка. В новом году ресторанам нужно готовиться к сценарию «выживает сильнейший» и сфокусироваться на способности бизнеса оптимизировать издержки, автоматизировать рутину и удержать постоянного гостя.

По мнению Довбенко, число ресторанов может вырасти не более чем на пять-десять процентов. Бренд-шеф ресторанов TanukiFamily Олег Чакрян прогнозирует рост количества заведений не более чем на три-пять процентов. Соучредитель ресторанов «Ян Примус» Яна Юнгина полагает, что возможно даже снижение количества ресторанов до 15 процентов.

«На рынке довольно много концепций, которые держатся из последних сил. Заведения какое-то время накапливают убытки в надежде на сезонный спрос. Но если его не произойдет, а в этом году мы ожидаем именно этого, закрываться придется. Потребитель сегодня массово переключается на сегмент готовой еды — рестораны просто не могут конкурировать с дарксторами, которые привозят заказ за 15 минут почти в любую точку города. Да, это еда "с конвейера", но она бюджетнее и удобнее, и потребитель выбирает ее», — пояснила она.

В 2025 году рестораны азиатской кухни оказались лидерами по числу закрытий в российских торговых центрах (ТЦ). Как заявила старший директор и руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова, закрылась почти треть таких ресторанов, отметила аналитик. Снижение количества подобного рода ресторанов в годовом выражении составило 30 процентов. «Видимо, азиатский тренд в гастрономическом сегменте прошел», — констатировала эксперт.