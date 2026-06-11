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20:56, 11 июня 2026Мир

В России назвали причину трещин в отношениях Украины и США

Долгов объяснил трещину в отношениях Киева и США желанием «воевать до последнего украинца»
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что урегулирование конфликта на Украине не нужно ни президенту этой страны Владимиру Зеленскому, ни его западным патронам, в первую очередь европейским.

«Они о чем-то договариваются, видимо, об очередной помощи киевскому режиму со стороны ключевых европейских стран. Наверное, их не устраивает в чем-то американская позиция. Трещины давно были видны определенные», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что на этом этапе никакой готовности Киева и его западных хозяев в отношении урегулирования не просматривается. Спикер напомнил об ударах по гражданской инфраструктуре и населению России.

«И они показывают, что те, кто их санкционирует, планирует и осуществляет, никакого мирного урегулирования в голове не держат. (...) Они хотят воевать до последнего украинца», — подчеркнул Долгов.

Он указал, что пауза в переговорах возникла не по вине РФ. «Причина этого — это действия и позиция Киева и его западных покровителей», — резюмировал собеседник издания. Открытость Москвы к переговорным усилиям сохраняется, добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль напомнил полную версию слов президента России Владимира Путина о переговорщике от Европы.

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