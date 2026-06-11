Набирающий популярность в России напиток оказался провокатором алкоголизма

Гастроэнтеролог Мацола: В жару напитки с кофеином и алкоголем вдвойне опасны для здоровья

Терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола предостерег от употребления такого набирающего популярность в России напитка, как «hard tea» (англ. «крепкий чай»). О его скрытой опасности он рассказал в беседе с РИАМО.

Мацола заявил, что в подобных «крепких чаях» содержание алкоголя может достигать 10 процентов, в связи с этим их можно считать скрытым провокатором алкоголизма. Врач напомнил, что безопасной для здоровья дозы спиртного не существует. «Если человек берет в руки подобный напиток, и готов его выпить — такому человеку точно нужна помощь. И в первую очередь нарколога. Потому что только алкоголик может пить такое», — считает специалист.

Также в подобных напитках, помимо алкоголя, присутствует кофеин — такое сочетание доктор назвал убийственным для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Он подчеркнул: в жару алкоголь и кофеин вызывают достаточно сильное обезвоживание. Соответственно, в летнюю погоду употреблять такие напитки вдвойне опасно для здоровья, предупредил Мацола.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости, объяснил он.