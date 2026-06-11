Дмитриев: Германия за счет конфронтации с Россией пытается скрыть неудачи

Власти Германии за счет конфронтации с Россией пытаются скрыть собственные неудачи. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Правительство Германии пытается скрыть свои грандиозные неудачи за счет конфронтации с Россией», — отметил Дмитриев.

По его словам, немецкий народ видит этот план «насквозь», сталкиваясь с преступностью иммигрантов, высокими ценами на энергоносители, деиндустриализацией и коллапсом экономики. Дмитриев назвал происходящее в немецком обществе «пробуждением».

Ранее Дмитриев заявил, что Россия приветствует изменение позиции Европы по урегулированию конфликта на Украине.