Поедающие живую плоть личинки вернулись спустя 60 лет

В США впервые за 60 лет заметили личинок, поедающих живую плоть

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило о новых случаях заражения личинками мухи Нового Света (New World screwworm). Об этом пишет The Associated Press.

Паразиты вернулись в США спустя 60 лет. В 1966 году американские власти заявили, что эти паразиты в стране официально уничтожены. Однако в июне 2026 года личинок заметили на трех телятах и козе в Техасе и на собаке в Нью-Мексико.

Личинки насекомого опасны тем, что проникают в открытые раны и поедают живые ткани скота, диких животных, домашних питомцев и даже людей. Без лечения зараженное животное может прожить всего несколько недель. Затем его не станет из-за обширных повреждений и бактериальной инфекции.

В местах, где были найдены зараженные животные, созданы карантинные зоны радиусом 20 километров. Эти меры призваны замедлить распространение паразита. Специалисты не исключают, что в ближайшие дни и недели станет известно о новых случаях заражения.

Для борьбы с вредителем на юге Техаса с февраля сбрасывают с самолетов стерильных самцов мух. В долгосрочной перспективе USDA намерено построить в штате завод по разведению стерильных мух стоимостью 750 миллионов долларов (54 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мегхалая впервые за много лет началось массовое появление редкого вида цикад. В местах, где они водятся, их нашествие считают поводом для праздников и фестивалей.

