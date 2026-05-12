Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:14, 12 мая 2026Из жизни

Бесчисленное множество редких насекомых выползло из-под земли впервые за четыре года

В Индии началось нашествие редких цикад
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: All Living Things Environmental Film Festival / YouTube

В индийском штате Мегхалая впервые за много лет началось массовое появление редкого вида цикад. Об этом сообщает издание Northeast Today.

Насекомых вида Chremistica ribhoi обнаружили в округе Ри-Бхой. Эти цикады большую часть жизни проводят под землей и выбираются на поверхность лишь раз в четыре года. Нашествия часто совпадают по времени с Чемпионатом мира по футболу, поэтому в Индии их прозвали жуками Кубка мира.

В местах, где они водятся, появление из земли бесчисленного множества цикад считают поводом для праздников и фестивалей. Молодые люди по ночам устраивают вылазки в лес с бамбуковыми палками и фонарями и охотятся на цикад. В некоторых деревнях пойманных насекомых готовят и едят или продают на рынках.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Индийские цикады появляются на поверхности втрое чаще, чем периодические цикады из Северной Америки, которые спят под землей по 13 и даже по 17 лет. В остальном их жизненный цикл совпадает: в течение месяца они находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются в землю и ожидают следующего нашествия.

В 2021 году сообщалось о нашествии Великого восточного выводка, обозначаемого римской цифрой X (десять). Он считается самым крупным выводком периодических цикад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

    Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Критик назвал причину падения спроса на женские группы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok