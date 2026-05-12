Бесчисленное множество редких насекомых выползло из-под земли впервые за четыре года

В Индии началось нашествие редких цикад

В индийском штате Мегхалая впервые за много лет началось массовое появление редкого вида цикад. Об этом сообщает издание Northeast Today.

Насекомых вида Chremistica ribhoi обнаружили в округе Ри-Бхой. Эти цикады большую часть жизни проводят под землей и выбираются на поверхность лишь раз в четыре года. Нашествия часто совпадают по времени с Чемпионатом мира по футболу, поэтому в Индии их прозвали жуками Кубка мира.

В местах, где они водятся, появление из земли бесчисленного множества цикад считают поводом для праздников и фестивалей. Молодые люди по ночам устраивают вылазки в лес с бамбуковыми палками и фонарями и охотятся на цикад. В некоторых деревнях пойманных насекомых готовят и едят или продают на рынках.

Индийские цикады появляются на поверхности втрое чаще, чем периодические цикады из Северной Америки, которые спят под землей по 13 и даже по 17 лет. В остальном их жизненный цикл совпадает: в течение месяца они находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются в землю и ожидают следующего нашествия.

В 2021 году сообщалось о нашествии Великого восточного выводка, обозначаемого римской цифрой X (десять). Он считается самым крупным выводком периодических цикад.