Нашествие миллиардов цикад охватило США

Миллиарды цикад Великого восточного выводка впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штата Восточного побережья США. Об этом сообщает NBC News.
Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок. Плотность цикад может достигать 370 миллионов особей на квадратный километр.
Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, поднимаются на поверхность раз в 17 или 13 лет. В течение месяца насекомые находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются под землю и ожидают следующего нашествия.
Великий восточный выводок, обозначаемый римской цифрой X (десять), считается самым крупным выводком периодических цикад. В последний раз он поднимался на поверхность в 2004 году. Кроме него, энтомологам известны еще 14 выводков: выводок I обитает в Вирджинии, выводок III — в Айове, а выводок VII — на севере штата Нью-Йорк.