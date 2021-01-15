Женщина нашла насекомое размером с ладонь во время уборки дома и ужаснулась

Пользовательница Facebook из Австралии обнаружила во время уборки дома гигантское летающее насекомое размером с ладонь и ужаснулась. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийка сфотографировала крупное насекомое рядом со своей кистью и опубликовала снимок в группе Mothers Who Clean. «Это, конечно, не связано с темой уборки, но кто-нибудь знает, что это такое? Стоит ли мне вычистить каждый угол в доме, чтобы предотвратить их размножение?» — попросила совета она.

Комментаторов напугали фотографии насекомого. «Мой худший кошмар», «Убегай оттуда и ищи себе новое место для жизни», — писали они. Пользователи попытались определить, что за животное изображено на снимках. Одни утверждали, что это цикада, другие же были убеждены, что в дом австралийки залетела огромная богонгская бабочка (Agrotis infusa).

Ранее на платформе Reddit появилось видео, на котором неизвестное «чудовище» выползло из мертвого богомола. На кадрах видно, как мужчина надавливает на живот мертвого насекомого тупой стороной пилы, и через несколько секунд изо рта животного появляется множество тонких и длинных щупалец.