Рогатого осьминога прозвали кракеном и запретили людям подходить к нему

В английском городе Клиторпс, графство Линкольншир, прибившегося к берегу рогатого осьминога прозвали кракеном (мифическим морским чудовищем гигантских размеров, известным по описаниям исландских моряков — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает региональная газета Grimsby Telegraph.

Управляющий пляжем Скотт Сноуден запрещает местным жителям подходить к осьминогу, чтобы предотвратить появление толп. «Мы призываем людей уважать природу и позволить осьминогу спокойно жить в его естественной среде, — говорит он. — К сожалению, иногда его пытаются потревожить собаки; кроме того, меня беспокоит, что люди приходят толпами, чтобы взглянуть на него».

Сноуден подчеркнул, что местные жители должны соблюдать меры предосторожности в борьбе с коронавирусом, в том числе держать социальную дистанцию.

Рогатые или кудрявые осьминоги (Eledone cirrhosa) обитают на северо-востоке Атлантического океана. Головоногие моллюски этого вида встречаются в Средиземном и Северном море, а также в проливе Ла-Манш. Они вырастают до 50 сантиметров в длину.

Ранее на побережье австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, осьминог выбрался из воды и прополз по каменным глыбам в поисках еды. Дайвер Лоуренс Шиле снял на камеру, как голодный осьминог ползет по берегу.