Огромный голодный осьминог прополз по суше навстречу мужчине и попал на видео

dailymail.co.uk

На побережье австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, осьминог выбрался из воды и прополз по каменным глыбам в поисках еды. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Дайвер Лоуренс Шиле (Lawrence Scheele) снял на камеру, как голодный осьминог ползет по берегу. «В тот день были ужасные условия для подводного плавания из-за штормов и недавних пожаров в Австралии, — рассказывает мужчина. — Так что я решил прогуляться по каменистому побережью, затопляемому во время приливов. В тот день там практически не было воды».

Когда Шиле уже собирался уходить, он заметил среди камней осьминога, приняв его за миниатюрную собаку. «Затем я присмотрелся и понял, что передо мной огромный осьминог, который гуляет по суше, — пояснил он. — Это было удивительно. Поначалу моллюска смущало мое присутствие, но вскоре он продолжил искать еду».

В феврале прошлого года сообщалось, что в Италии мужчина выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом. Дайверу и его другу потребовалось почти три минуты, чтобы освободить осьминога и выпустить в море.

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