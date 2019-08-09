Женщина прицепила осьминога к лицу ради фото и пострадала

В американском штате Вашингтон женщина пыталась сделать необычную фотографию, поместила осьминога на подбородок и пострадала от ядовитого укуса. Об этом сообщает New York Post.

В пятницу, 2 августа, Джейми Бишелье (Jamie Bisceglia) отправилась на рыболовное состязание по ловле лосося в проливе Такома-Нэрроуз. Организаторы рыбалки устроили конкурс на самый оригинальный снимок турнира. Когда один из ее друзей выловил осьминога размером с ладонь, женщине пришла в голову идея для кадра.

Бишелье поместила осьминога на свой подбородок и попросила знакомого ее сфотографировать. В ходе съемки ядовитый моллюск впился щупальцами в лицо женщины и дважды ее укусил. «Было очень сильно больно, раны не переставали кровоточить», — вспоминает пострадавшая. Американка пыталась переждать, когда боль и воспаление стихнут, однако на второй день все же обратилась за лечением.

«Я до сих пор страдаю от боли, — подчеркнула Бишелье. — Сейчас я принимаю три вида антибиотиков. Врачи говорят, что ближайшие месяцы мне будет становится то хуже, то лучше».

В феврале сообщалось, что в Италии мужчина выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом. Дайверу и его другу потребовалось почти три минуты, чтобы освободить осьминога и выпустить в море.

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