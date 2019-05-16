Рыбак поймал осьминога с огромными щупальцами

В прибрежных водах английского графства Девон выловили огромного осьминога с полутораметровыми щупальцами. Об этом сообщает местная газета Devon Live.

Моллюска поймал 33-летний рыбак Джош Перкс (Josh Perkes), поставляющий свой улов в рестораны премиум класса. Мужчина часто демонстрирует свои необычные находки в Twitter-аккаунте и на своей странице в Instagram. За его публикациями пристально следят лучшие шеф-повара Лондона, чтобы своевременно оформить заказ.

«Мой рост 188 сантиметров, а щупальца осьминога — полтора метра», — объясняет Перкс.

Фото: @JoshPerkes

В течение нескольких часов после того, как Перкс загрузил фотографию осьминога, с ним связались представители одного из лондонских ресторанов и выкупили морское животное. Предположительно, блюда из его туши подавали клиентам в среду, 15 мая.

В 2018 году сообщалось, что автоматический подводный аппарат, работавший в Тихом океане у Западного побережья США, снял на видео редкого глубоководного осьминога-гримпотевтиса. Его длина составляла 60 сантиметров — втрое больше, чем у большинства представителей этого рода.

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