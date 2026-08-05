Заблокированные в Красноярском Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались покинуть населенный пункт. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Смоленск в беседе с ТАСС.
«Мы провели изоляцию данного района, противник понес потери, и штурмовые подразделения смогли спокойно зачистить данный населённый пункт», — рассказал Смоленск.
Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ приняло плохое решение, оставив солдат в Константиновке.