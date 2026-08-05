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03:27, 5 августа 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о попытке побега ВСУ в ДНР

ТАСС: Бойцы ВСУ безуспешно пытались покинуть Красноярское в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Заблокированные в Красноярском Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались покинуть населенный пункт. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Смоленск в беседе с ТАСС.

«Мы провели изоляцию данного района, противник понес потери, и штурмовые подразделения смогли спокойно зачистить данный населённый пункт», — рассказал Смоленск.

Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ приняло плохое решение, оставив солдат в Константиновке.

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