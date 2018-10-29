Редкий «ушастый» осьминог из глубин океана попал на видео

Видео: EVNautilus / YouTube

Автоматический подводный аппарат, работавший в Тихом океане у Западного побережья США, снял на видео редкого глубоководного осьминога. Об этом сообщает сайт Science Alert.

Головоногого моллюска заметили с исследовательского судна «Наутилус», который принадлежит Роберту Балларду — знаменитому исследователю глубин, в свое время нашедшему обломки «Титаника» и линкора «Бисмарк», потопленного во время Второй мировой войны. Сейчас корабль изучает потухший подводный вулкан у берегов Калифорнии.

Материалы по теме Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

Крупный осьминог-гримпотевтис проплыл возле аппарата «Прометей», спущенного с «Наутилуса» на глубину 3,2 километра. Моллюск передвигался, помахивая плавниками, напоминающими уши. Из-за них его часто сравнивают с Дамбо — летающим слоненком с огромными ушами из мультфильма Уолта Диснея, снятого в 1941 году.

Длина снятого «Наутилусом» гримпотевтиса составляла 60 сантиметров — втрое больше, чем у большинства представителей этого рода. В то же время это далеко не самая крупная особь, попадавшаяся ученым. Известны случаи, когда длина таких моллюсков достигала 180 сантиметров.

Гримпотевтис распространены в Тихом океане на глубине от трех до четырех тысяч метров, но могут опускаться и глубже. Из-за этого они редко встречаются людям.

В августе сообщалось, что на берегу моря в Новой Зеландии нашли огромного мертвого кальмара. Тушу обнаружили братья, подыскивавшие место для подводной охоты. На обратной дороге они остановились и сфотографировались возле нее, а затем измерили рулеткой. Длина головоногого моллюска составляла 4,2 метра.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!