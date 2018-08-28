Найденный на берегу огромный кальмар оказался вдвое больше человека

В районе новозеландского городе Веллингтон на берегу моря нашли огромного мертвого кальмара. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Тушу головоногого моллюска обнаружили братья Дэниел, Джек и Матью Эплин (Daniel, Jack, Matthew Aplin), подыскивавшие место для подводной охоты. На обратной дороге они остановились и сфотографировались возле нее, а затем измерили рулеткой.

По словам Дэниела, ему показалось, что кальмар немного уменьшился в размерах, пока их не было. Несмотря на это, его длина составляла 4,2 метра. Братья не заметили на нем ран, свидетельствующих, что кальмара убило другое животное.

Представитель новозеландского министерства охраны природы предположил, что найденный моллюск был гигантским кальмаром, или архитеутисом, а не антарктическим глубоководным кальмаром, как в музее Те-Папа-Тонгарева в Веллингтоне, где хранятся останки крупнейшего животного этого вида, когда-либо пойманного людьми, имеющие длину 4,2 метра. Длина гигантских кальмаров достигает 13 метров.

В апреле сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Сибуту поймали кальмара длиной 2,5 метра. Местные жители снимали гиганта на мобильные телефоны и сравнивали его размер с человеческим ростом.

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