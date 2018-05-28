Рыботорговец уверовал в разум осьминога и освободил его

Владелец рыбного рынка в американском городке Морро Бэй, штат Калифорния, выкупил 30-килограммового осьминога и выпустил его. Как сообщает новостной портал ABC 7, мужчина поверил в разумность моллюска.

Джованни Дегариморе (Giovanni Degarimore) объяснил журналистам, что перестал считать этичным продажу и поедание осьминогов после того, как прочел об их интеллекте. Также большую роль в этом сыграло погружение на архипелаге Фиджи, во время которого мужчина поиграл в прятки с одним из моллюсков.

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Дегариморе узнал, что один из рыбаков продает осьминога, попавшегося в ловушку для крабов. Он забрал его и окрестил Фредом, несколько дней подержал в аквариуме, а затем выпустил обратно в океан.

Осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных на Земле: моллюски поддаются дрессировке, способны различать геометрические фигуры и их размер и запоминают тех, кто их кормит. Если проводить с осьминогом много времени, он может стать ручным.

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