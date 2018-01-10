Метаморфозы испуганного осьминога показали на видео

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Дайвер с Гавайских островов заснял осьминога, менявшего цвет и форму в попытке скрыться от преследования. На видео обратило внимание издание The Mirror.

Гектор Сегвин (Hector Seguin) снял видео во время погружения около острова Оаху. «Осьминог из всех сил старался слиться с окружающей средой, чтобы спрятаться от меня», — сказал Сегвин. Дайвер обрадовался, что ему удалось запечатлеть преображение осьминога.

Осьминоги могут мимикрировать благодаря клеткам-хроматофорам в коже. Они содержат пигменты, которые растягиваются и сокращаются, реагируя на сигналы из нервной системы. Испуганный осьминог белеет, а если головоногое разозлить, то краснеет или чернеет. Также они способны менять форму — некоторые виды осьминогов распластываются по дну во время охоты.

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